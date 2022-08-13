Sıkıştığı yerden çıkarılan ceset, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor kısmından yanmaya başlayan Tır’a itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ekipler, devrilen araçta sıkışan sürücü Ceylan’ın yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre; kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Organize Sanayi kavşağı Erzin – Osmaniye yolu üzerinde meydana geldi.

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