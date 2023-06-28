TEM Otoyolu Düzce geçişinde minibüs alev topuna döndü. Yarım saatlik çalışma ile araçtaki yangın söndürülürken, olayda 1 kişi yaralandı.

Yangın, TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ceyhan Ç., idaresindeki 34 FOL 291 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekti. Motordaki alevleri söndürmek isteyen sürücü, yangın tüpleri ile olaya müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangına müdahale eden minibüsün sürücüsü ellerinden yaralandı. Sürücü, bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın sebebiyle Ankara istikametinde yol tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.