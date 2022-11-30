Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makasladı. Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makasladı. Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir eden A.B. idaresindeki 14 BG 253 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Makaslayan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Tırın kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.