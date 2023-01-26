Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara sahne oldu. Otoyoldaki diğer araçlar, lastiği patlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara sahne oldu. Otoyoldaki diğer araçlar, lastiği patlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin istikametine giden bir otomobilin lastiği patladı. Otoyolda bulunan diğer sürücüler, lastiği patlayan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü daha sonra aracını emniyet şeridine çekti.