DÜZCE(İHA) – Düzce’de 55 kilometrelik otoyolda asayiş ve trafik hizmetleri Otoyol Jandarma ekiplerince yapılacak.

Yurt genelinde otoyollarda asayiş ve trafik hizmetlerinin Jandarma Genel Komutanlığımıza devri münasebetiyle teşekkül ettirilen Otoyol Jandarması bugün itibariyle hizmete başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı’nın açılış törenine katıldı. Vali Aslan, otoyol jandarmasının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, personele hitabında mağdura merhamet ve tebessümle, suça ve suçluya çelik gibi bir iradeyle yaklaşılmasının ihmal edilmemesi talimatıyla, başarılar diledi.

Türkiye’de otoyollarda trafik ve asayiş işlemleri jandarma genel komutanlığı tarafından icra edilecek. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde 55 kilometrelik kısmı çift şerit olarak 110 kilometrelik kısmı otoyol jandarması tarafından kontrol edilecek. Otoyolda 1 subay otoyol jandarma komutanlığını yürütecek. 41 astsubay, 16 uzman jandarma ve 35 uzman erbaş otoyol jandarmada hizmet verecek.