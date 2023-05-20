İstanbul İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 24.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; İbrahim Baguç (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi kavşağı yakınlarında Kadir Coşkun (32) idaresindeki 35 HA 5459 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Saime Gül (23) isimli genç kadının ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.