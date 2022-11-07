Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu. Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Müze gibi eve polis baskını

Müze gibi eve polis baskını

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