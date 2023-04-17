Ankara otoyolunda durdurulan otomobilde 101 gram metamfetamin ve silah ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Ankara-İstanbul otoyolunda şüphelenilerek durdurulan İstanbul plakalı araçta ve araçta bulunan M.Ü. ve E.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin, 1 adet silah ve silaha ait 11 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.