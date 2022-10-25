TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada ayva yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada ayvalar, yol kenarına saçıldı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada ayva yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada ayvalar, yol kenarına saçıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan D. Yılmaz idaresindeki 51 BD 974 plakalı Isuzu marka ayva yüklü kamyonet, iddialara göre yolda sıkıştıran bir otomobilden kaçmak isterken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonet içinde bulunan ayvaların bir kısmı yola dökülürken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü D. Yılmaz yan yatan kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.