Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyol Adana-Mersin istikameti kavşaklar bölgesinde C.E. idaresindeki 31 AKD 448 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Aküden çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.