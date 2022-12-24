Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçtaki kişilerin yara almadan atlattığı olayda, araç içerisinde bulunan 2 koyun ve 2 keçi de son anda kurtarıldı. Hayvanların kurtarılarak hafif ticari araca yüklendiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçtaki kişilerin yara almadan atlattığı olayda, araç içerisinde bulunan 2 koyun ve 2 keçi de son anda kurtarıldı. Hayvanların kurtarılarak hafif ticari araca yüklendiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 koyun ile 2 keçinin yüklü bulunduğu araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araç içerisinde bulunan koyun ve keçiler ise vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, hafif bir ticari araca yüklendi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği araçtan kurtarılan hayvanların, hafif ticari araca yüklendikleri anlar yer aldı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.