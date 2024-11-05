Hatay’da otoyol jandarması tarafından Dörtyol ilçesi otoyol gişelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Otoyol jandarması tarafından yapılan özel trafik denetimlerinde; sürücüler, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları konularında bilgilendirildi.