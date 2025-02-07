Otowatt, tüm şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası’nı aldığını duyurdu.

Aydem Enerji’nin elektrikli araç şarj hizmeti sağlayan markası Otowatt, tüm şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası alarak, şarj ağını sürdürülebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiyle desteklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Otowatt, Türkiye genelinde şarj ağını genişleterek elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla noktada erişim imkanı sunarken, apartman ve site yönetimleri için de ek gelir imkanı sunuyor. Bu sayede hem kullanıcılar araçlarını evlerine yakın noktalarda şarj edebiliyor hem de işletmeler ve site yönetimleri için sürdürülebilir bir yatırım alanı oluşuyor.

Markanın aldığı YEK-G Sertifikası, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden veriliyor. Bu sistem, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve çevreye duyarlı bir şekilde tüketildiğini şeffaf bir şekilde belgeliyor. YEK-G Sertifikası ile Otowatt, karbon salınımını azaltmayı ve sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İstasyon ağı genişliyor, yatırım ve gelir fırsatları artıyor

Açıklamaya göre marka, Türkiye’nin farklı bölgelerinde şarj istasyonları kurarak ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, apartman ve site yerleşimleri, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, sağlık kuruluşları gibi birçok noktada geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Şu anda 120’yi aşkın noktada hizmet veren marka, bu sayıyı her geçen gün artırmayı hedefliyor. Özellikle sitelerde kurulan şarj istasyonları sayesinde kullanıcılar, araçlarını evlerine yakın noktalarda şarj etme imkanı buluyor. Bu girişim, site yönetimlerine de ek gelir oluşturma fırsatı sunuyor ve bu alanlarda yapılan yatırımların karşılıklı fayda sağlamasına olanak tanıyor.

Mobil uygulama ile kolay erişim

Elektrikli araç kullanıcıları, Otowatt’ın mobil uygulaması sayesinde şarj istasyonlarına hızlıca erişim sağlayabiliyor. Uygulama üzerinden istasyonların konumları görüntülenebiliyor, şarj işlemleri başlatılabiliyor ve ödemeler kolaylıkla yapılabiliyor. Gelişmiş altyapı ve kolay kullanım özellikleri sunan bu uygulama, elektrikli araç şarjını daha erişilebilir hale getirirken, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir deneyim sağlıyor.