Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsünü kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla göğsünden 4 kez bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çevredeki vatandaşlar, bulvarda kaldırıma çarpışmış halde bir otomobil gördü. Araca yaklaşan vatandaşlar, sürücü koltuğunda bir kişinin kanlar içerisinde yığıldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalede sürücü Sadi Tokgöz’ün (38) göğsünden 4 kez bıçak darbesi aldığını tespit etti. Sürücü Tokgöz, ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çok kan kaybeden sürücü Sadi Tokgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen Tokgöz’ün faillerinin bulunması için ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda Sadi Tokgöz’ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğü tespit edildi. Ekipler, Kutluhan N.’yi bulunduğu adreste yakalayıp, ifade işlemleri için karakola götürdü.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Kutluhan N., otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup, elle taciz ettiğini iddia ederek bıçakladığını itiraf etti. Kutluhan N.’nin gözaltı işlemleri sürerken, olay ile ilgili de soruşturma devam ediyor.