Konya’da bir kişi otoparkta park halindeki otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Konya’da bir kişi otoparkta park halindeki otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 42 ADM 993 plakalı otomobilin içerisindeki bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda bulunan 60 yaşındaki Mustafa Ataseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ataseven’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.