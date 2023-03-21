Samsun’un Bafra ilçesinde otoparkta bir kişiye pompalı tüfekli saldırı düzenleyen şüpheli çalıntı motosiklet ile kaza yapınca yakalandı.

5 gün önce Tabakhane Mahallesi Medrese arasında bulunan kapalı otoparkta meydana gelen olayda, D.K., pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu bacağına isabet eden saçmalarla Suat Balta (46) isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şahsın kimliğini belirleyen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Dün gece Güven Sokakta polis ekiplerini gören D.K. motosikle kaçarak izini kaybettirdi. İzini kaybettiren şahıslar 23.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesinde 05 ACD 298 plakalı motosiklet ile kaza yaptı.

Kazada yaralanan pompalı tüfekle saldırısını düzenleyen D.K. ve çalındı motosikleti kullanan H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.