Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 6 metre yükseklikteki açık otoparkın sundurma kısmından düşen işçi yaralandı.

Olay, Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın açık otoparkında sundurma yenileme çalışmaları sırasında dengesini kaybeden yabancı uyruklu işçi M.E. (28), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.