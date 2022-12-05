Eskişehir’de Kurtuluş Kapalı Pazar yerinin yıkımından sonra otopark olarak kullanılan boş alanda araç parkı yasaklandı.

Eskişehir’de Kurtuluş Kapalı Pazar yerinin yıkımından sonra otopark olarak kullanılan boş alanda araç parkı yasaklandı.

Eskişehir halkına yıllar boyunca hizmet veren ve geçtiğimiz haziran ayında yıkımına başlanılan Kurtuluş Kapalı Pazarı’nın boş alanı, sürücüler tarafından otopark olarak kullanılmaya başlanmıştı. Boş araziye ’21 Kasım tarihinde zemin çalışması başlayacaktır araç park etmek yasaktır’ tabelası asılarak araç parkı yasaklandı. Artık otopark olarak kullanılamayan boş arazide, belirtilen tarihten bu yana zemin çalışmasına başlanmaması dikkat çekti.