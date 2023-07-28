Düzce Belediyesi çalışmalarına hız verdiği Şıralık Spor Kompleksinde araç otopark alanlarının asfaltlanması için sert zemin iyileştirme çalışması yaptı. 24 saat boyunca sürecek çalışmalarda stat çevresinde yer alacak otopark alanlarının hafta başına hazır olması planlanıyor.

Düzce Belediyesi sporcuların rahat ve nezih bir ortamda çalışmasını sağlamak ve spora teşvik için önemli bir merkez haline gelecek Şıralık Spor Kompleksi’nde çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde TFF yetkilisinin incelemesinden başarıyla geçen stadın çevresinde bu kez de araç otopark alanlarının düzenlenmesi ve asfaltlanması yapılıyor. Çok sayıda ekip ve aracın 24 saat esasına göre çalıştığı komplekste hafta sonu ara vermeden asfaltlama yapılacak. Yeni haftaya girerken stat çevresinde araçların park etmesi için ayrılan otopark alanlarının kullanıma açılması planlanıyor.

En kısa sürede maçlara ev sahipliği yapması için çalışmaların sürdüğü Şıralık Spor Kompleksi stat alanında çevre düzenlemesi için de çalışmalar en kısa zamanda başlayacak.