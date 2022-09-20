Geliştirdikleri Otonom Yük Taşıma robotuyla Sanayi de Dijital Teknoloji alanında birinci olan Yiğido adlı takım il protokolü ile bir araya gelerek projelerini anlattı.

Geliştirdikleri Otonom Yük Taşıma robotuyla Sanayi de Dijital Teknoloji alanında birinci olan Yiğido adlı takım il protokolü ile bir araya gelerek projelerini anlattı.

Bu yıl Samsun’da düzenlenen Tetnofest 2022 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması İleri kategorisinde birinci olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri 30 bin lira ile ödüllendirildi. Ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan 15 kişilik ekip, geliştirdikleri otonom yük taşıma robotu projelerini il protokolüne tanıttı. Aselsan Teknokent yerleşkesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Aselsan Sivas Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir katıldı.

Projenin detaylarını ekip başkanı Doç. Dr. Ahmet Gürkan anlattı. Ardından konuşmalara geçildi. Burada konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Az önce ki sunumdan öğrendik ki üniversite sanayi işbirliği anlamında güzel işler başarılıyor. Gerek elektronik kartların üretimi tasarımı konusunda gerekse yapay zeka, robot konusunda güzel işlere imza atılmış. Bu çalışmalarda meyvesini vermiş. Nitekim Teknofest yarışmasında birinci ödülümüz var. Bu ekibi, ekibin arkasında olan firma ve değerli hocalarımızı tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara ulaşabilirler ”dedi.

“Bugün diktiğimiz fidanlar sadece Sivas’a değil tüm dünyaya kutup yıldızı olacaktır”

Birinci olan ekibi tebrik eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Öncelikle Teknofest te birinciliği getiren ekibi tebrik ediyorum. Rabbim başarınızı daim etsin. Bugün Sivas’ta iki üniversitemizin rektörü de burada. İkisinin de şehre hizmet etme durumunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bugün Sivas’ın sanayileşmesi, savunma sanayi alnında ileriye gitme noktasında bir fidan diktik. Ben inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda bugün diktiğimiz fidanlar sadece Sivas’a değil tüm dünyaya kutup yıldızı olacaktır” dedi.

Projelerden sadece makale değil ürün çıksın

Göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalardan bahseden Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, “Rektör olduğum dönemde Teknokent’e geldiğim dönemde hiç kimse yoktu. Bizden sadece bir hizmetli vardı. Kısa sürede ikinci binamızı tamamladık. İki binamızda da önemli çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda üçüncü binamızın temellerini inşallah atacağız. Üniversitelerin önemli görevlerinden birisi eğitim ve öğretim, ikinci görevleri ARGE üçüncü görevleriyse toplumsal katkıdır. Göreve geldiğimden itibaren hep söylediğim proje yapın biz sizi destekleyelim. Fakat bu projelerden bir makale çıkmasın ortaya bir ürün çıksın demiştik” şeklinde konuştu

Proje sunumunun ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ekip Başkanı Doç. Dr. Ahmet Gürkan’a plaket takdim etti.

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması İleri kategori” aşamasında geliştirdikleri otonom yük taşıma robotu ile ileri kategori birinciliği elde etti. Birinciliği kazanan robot karşısına çıkan engelleri algılayıp, algıladığı anda uyarı sesi çıkararak 15 saniye bekleyen robotun yük taşıma kabiliyeti 250 kilogramdır.