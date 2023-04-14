DÜZCE(İHA) – Teknofest’te 9. sırada yarışan Düzce Üniversitesi Mekatek Takımı ikinci hakkını da başarıyla tamamladı.

Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te robotaksi binek otonom araç yarışması finalleri yoğun katılımla son buldu. Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra etkinliğe katılanlar stantları gezerek bilgi aldı. Düzce Üniversitesi standında Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir süre sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzce Üniversitesi’ne karşı gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Sözbir, Bakan Varank’a teşekkür ederek, Düzce Üniversitesi logolu şapka hediye etti. Şapkayı takan Varank, Mekatek öğrenci topluluğu ile de birebir görüştü.

Mekatek takımı adına söz alan Soner Kayahan, destekleri için başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, kendilerine sponsor olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve firmalara teşekkür etti. Bu desteklerin hakkını vereceklerini söyleyen Kayahan, Teknofest’e iyi bir derece alacaklarını vurguladı.

“Meyveleri almaya başladık”

Finalin son gününde 9. sırada yarışan Düzce Üniversitesi Mekatek Takımı ikinci hakkını da başarıyla tamamladı. Başarılı geçen ikinci hakkının sonunda derece bekleyen Düzce Üniversitesi Mekatek Takımı “Bu yıl 4. kez yarıştık ve meyveleri almaya başlıyoruz” diyerek sevinç çığlıkları attı. Teknofest takım ruhunun eşsiz örneğini sergileyen ve takımlara yardımlarını esirgemeyen Mekatek Takımı; görevliler, alan çalışanları ve diğer takımlarının da takdirlerini topladı.

Yarışmanın kapanış programına gelen BAYKAR Yönetim Kurulu ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Düzce Üniversitesi standında coşkuyla karşılandı ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.