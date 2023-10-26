Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda en fazla proje başvuru ödülü bir kez daha Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) oldu.

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ödül törenine OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, ödülü Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a takdim etti. Yarışmaya her geçen gün ilginin arttığına işaret eden Ali İhsan Yeşilova; “Bu ilgi Otomotiv İhracatçıları Birliği olarak bizleri hem mutlu ediyor hem de geleceğe olan inancımızı arttırıyor. Benim de mezunu olduğum ve bundan gurur duyduğum Bursa Uludağ Üniversitemiz ilk günden beri bu yarışmalara çok yakın ilgi gösterdi ve bizleri destekledi. Önceki yıllarda da en fazla başvuru yapan üniversite ödülünü almaya hak kazanmıştınız. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu dinamik yapısı bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu başarıdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum ve başarınızın devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise böylesine teşvik edici ödüller kazanmanın kendilerindeki heyecanı ve azmi daha da arttırdığının altını çizdi. Her geçen yıl daha fazla proje ile yarışmaya katılmak için gayret gösterdiklerini açıklayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemiz Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi’nden birisi. Bu sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otomotivin kalbi diyebileceğimiz bir şehrin üniversitesiyiz. Sanayi ile ilişkilerimiz son derece kuvvetli. Güçlü bir Mühendislik Fakültemiz var. Otomotivde farklı enerji kaynaklarının konuşulduğu bu günlerde çeşitli fakülte ve yüksekokullarımızda önlisans, lisans ve lisansüstü seviyede konuyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel hale gelen bu değerli yarışmada ödül kürsüsüne çıkmak bizi elbette onurlandırıyor. Ödül alan proje sahiplerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.