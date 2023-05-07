Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Nisan ayında da en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 2,7 milyar dolar ihracat yapan otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 11 artışla 11, 3 milyar dolar ihracata imza attık. Nisan ayında binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artış kaydettik. En büyük pazarımız Almanya’ya ihracatımızda düşüş olsa da, Fransa’ya yüzde 31, İtalya’ya yüzde 19 gibi önemli oranda artış kaydettik” dedi.

En büyük ürün grubu tedarikte yüzde 6 azalma

Nisan ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 80 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 10 artarak 886 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26 azalarak 342 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 0,4 azalarak 180 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 75 artarak 174 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 6 oranında azalış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 0,2, Fransa’ya yüzde 10, Rusya’ya yüzde 144 artış, Birleşik Devletler’e ise yüzde 34 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 65, İtalya’ya yüzde 75, Almanya’ya yüzde 11, İsrail’e yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 29 ihracat artışı, İspanya’ya yüzde 4, Birleşik Krallık’a yüzde 29, Polonya’ya yüzde 23 ihracat düşüşü oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Slovenya’ya ihracatta yüzde 34, İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 8 düşüş görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 19, Fransa’ya yüzde 3, Belçika’ya yüzde 8 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa ve Almanya’ya ihracat artışı, yine çekiciler ürün grubunda da Fransa ve İspanya’ya ihracat artışı oldu.

Almanya’ya ihracat düşerken, Fransa’ya yüzde 31 arttı

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya 351 milyon dolarlık ihracat yapıldı. En büyük pazarlardan Fransa’ya ise yüzde 31 artışla 332 milyon dolarlık ihracat oldu. İtalya’ya da yüzde 19 artışla 251 milyon dolar ihracat kaydedildi. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 6, Polonya’ya yüzde 15, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 63 ihracat düşüşü, İspanya’ya yüzde 7, Slovenya’ya yüzde 2, Belçika’ya ise yüzde 13 ihracat artışı yaşandı.

AB ülkelerine yüzde 5 artış

Nisanda ülke grubu bazında ihracattan yüzde 70 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 5 artışla 1 milyar 877 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 5 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat ise yüzde 50 arttı.