Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayında 26 milyon 349 bin 156 olarak gerçekleşti. Bu dönemde elektrikli araçlardaki artış dikkat çekti. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan elektrikli araç sayısı geçen seneye göre 2,2 kat arttı. Geçtiğimiz sene 3 bin 192 olan rakam, bu yıl 7 bini aştı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayında 26 milyon 349 bin 156 olarak gerçekleşti. Bu dönemde elektrikli araçlardaki artış dikkat çekti. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan elektrikli araç sayısı geçen seneye göre 2,2 kat arttı. Geçtiğimiz sene 3 bin 192 olan rakam, bu yıl 7 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 30,2’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20 arttı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 94,0, minibüste yüzde 69,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,3, otobüste yüzde 26,8, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 26,1, kamyonette yüzde 17,6 ve traktörde yüzde 10,6 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 868 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,8’ini otomobil, yüzde 16,6’sını kamyonet, yüzde 6,7’sini motosiklet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,0 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.

Elektrikli araçların kaydı 2,2 kat arttı

Elektrikli araçların kaydı Ocak-Kasım döneminde 7 bin 11 oldu. Geçen sene bu rakam 3 bin 192 olarak gerçekleşmişti. Son 11 ayda trafiğe kaydı yapılan elektrikli araçlar, geçen seneye göre 2,2 kat arttı.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin yüzde 70,2’si benzin, yüzde 17,9’u dizel, yüzde 8,5’i hibrit, yüzde 2,0’ı LPG ve yüzde 1,4’ü elektrikli olurken aynı dönemde trafiğe kayıtlı 14 milyon 213 bin 13 adet otomobilin ise yüzde 36,9’u dizel, yüzde 35,1’i LPG, yüzde 26,7’si benzin, yüzde 0,9’u elektrikli ve yüzde 0,1’i hibrit olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak ortaya çıktı.