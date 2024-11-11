Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam üretim yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 742 bin 303 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 162 bin 178 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

2023 yılının ilk 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 geriledi. Yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel seyrederken otomobil ihracatında yüzde 2 gerileme yaşandı.

Bu dönemde, toplam ihracat 826 bin 259 adet, otomobil ihracatı ise 531 bin 680 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi ve 983 bin 968 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti ve 750 bin 935 adede ulaştı.