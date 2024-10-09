Sorun Çözüm Pazarı buluşmaları kapsamında BTÜ’lü akademisyenler ile otomotiv firmalarının temsilcileri “sorun çözüm masalarında” bir araya geldi. Firmalar Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi noktalarda karşılaştıkları sorunları aktarırken, alanında uzman akademisyenler ise bu problemlere çözüm önerileri getirdi.

Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) Türkiye’de bir ilk olarak düzenlediği ‘Sorun Çözüm Pazarı’nın ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda daha önce tanıtım toplantısının yapıldığı otomotiv sektörünün temsilcileri, BTÜ’nün alanında uzman akademisyenleri ile çözüm masaları etrafında buluşturuldu. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik Sorun Çözüm Pazarı buluşmasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, akademisyenler ve Ermetal Otomotiv, Karsan Otomotiv, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., Maysan Mando Otomotiv, Sazcılar Otomotiv ve Tekaydınlar Otomotiv’den 18 temsilci katıldı.

Sektörlere dokunan üniversite: BTÜ

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerin bulundukları şehre dokunan, ortak projeler üreten ve sektörlerin sorunlarına odaklanan noktada olmaları gerektiğini vurguladı. BTÜ’nün bu aşamada pek çok projesinin olduğunu belirten Rektör Çağlar, “Daha önce tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Sorun Çözüm Pazarı’nın şimdi ise çözüm masası kısmına geçmiş durumdayız. Bu masa etrafında akademisyenlerimiz ve firma temsilcilerimiz bir araya gelerek sorunlara çözüm üretecekler, akademik aklı sektöre aktaracaklar. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve yaklaşımları ile siz değerli sektör temsilcilerinin tecrübeleri ve bakış açıları, bu iş birliğine büyük katkı sunacak; ortaya çıkacak fikirler ise hem üniversitemiz ve sanayimiz hem de ülkemiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu kapsamda en önemli hedeflerimizden biri firmalarımızın sorunlarını çözme ulaştıracak AB projeleri geliştirerek hem sektöre hem ülkemize katkıda bulunmak” dedi.

Otomotiv sektöründe yapılabilecek projeler

Rektör Çağlar’ın konuşmalarının ardından BTÜ Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, “Otomotiv Sektöründe Yapılabilecek Projeler” hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Oya Güler, firma temsilcilerine Erasmus programının yapısı, hibe hakları, proje öncelikleri, otomotiv alanındaki Erasmus örnekleri, mesleki eğitim projeleri, proje tipleri gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Coşkunöz Eğitim Vakfı Hibe Projeleri Uzmanı Dilara Çay ise VOLTAGE- CoVe tecrübe paylaşımında bulundu. MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün de “Otomotiv Sektörünün AB Uyum Süreçleri: Yeşil Dönüşüm” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sorunlar masaya yatırıldı

Program, sorun çözümüne yönelik akademisyen-sektör görüşmeleri ile devam etti. Bu kapsamda her firma özelinde ayrı masalar oluşturuldu. Firma temsilcilerinin talepleri doğrultusunda; Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere akademisyenler çözüm önerileri getirildi. AB proje destekleri, yeşil dönüşümün sağlanması, karbon ayak izi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilmesi, elektrikli araçların ağırlığının azaltılması, enerji verimliliği yönetimi, yapay zekânın otomotiv sektörü sürecine dâhil edilmesi gibi sorunların da ele alındığı masalardaki süreç için bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu aşamalar Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecek.