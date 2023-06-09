Denizli’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonuyla hayata geçirilen “Umudunu Mesleğinle Yaşat” projesiyle kurulan otomotiv kaporta ve boya atölyesinde, gençlerin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilirken, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanlar da yetiştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Umudunu Mesleğinle Yaşat” projesi ile Orhan Abalıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne otomotiv gövde ve otomotiv boya atölyesi kuruldu. Projenin açılış programına; İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, sektör temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Gençlerimizin meslek lisesinde okumaları onlar için büyük bir ayrıcalıktır"

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Umudunu Mesleğinle Yaşat projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda sosyal gelişimi de desteklemeyi hedefliyoruz. Projemizle genç işsizliğimiz azaltmak ve örgün eğitim içerisinde bulunan sektörün ileride işgücü olarak çalışacak kişilere nitelikli eğitimleri vermek ve sektörün teknolojik anlamda dünya liginde belli bir yere gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde çok hızlı bir şekilde gelişim, değişim ve dönüşüm oldu. Denizli olarak 35 alanda çalıştaylar yaptık. Bunlardan bir tanesi motorlu araçlar teknolojisi alanı idi. Çalıştaylarımız sonundaki raporlarımızı değerlendirdiğimizde otomotiv sektöründe araç gövde ve boya alanında ihtiyaç olduğunu gördük. Bununla birlikte SOGEP’i yazmaya motorlu araçlar sektöründen başladık. Hibe almaya hak kazanan projemizin protokolü imzalandıktan sonra hızla çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda otomotiv sektörü ile de proje paydaşı olarak çalışıyoruz. Projemizle birlikte kaporta boya atölyemizi kurduk. Öğretmenlerimizi Kocaeli iline göndererek eğitim almalarını sağladık. Eğitim, üretim ve istihdam üçgenini oluşturarak gençlerimizin ve ülkemizin geleceğine yatırım yaptık. Gençlerimizin meslek lisesinde okumaları onlar için büyük bir ayrıcalıktır" dedi.

Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirileceği atölyede 18-29 yaş arası genç işsizler ile örgün eğitime devam eden, okulun Otomotiv Teknoloji Alanı öğrencileri eğitim alacak. Dezavantajlı genç işsizler ve örgün eğitime devam eden öğrenciler kaporta boya ve gövde atölyesinde aldıkları eğitimler ve uygulamalarla mesleki becerilerini geliştirerek donanımlı ve özgüvenli bireyler haline gelecekler. Genç istihdamının artırılmasını sağlayacak proje çerçevesinde kurulan atölyede yetiştirilen gençler proje iştirakçisi de olan otomotiv firmalarında istihdam edilecekler. Böylece hem bölgedeki istihdam imakanları artırılmış olacak hem de bu sektördeki kalifiye eleman eksiği kapatılacak.

Projede Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Odası proje ortağı olarak yer alırken, Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği katkıları ile otomotiv sektöründen 9 iştirakçi firma da gençlerin istihdam edilmeleri yönünde iş birliği içerisinde bulunacak. Proje ile kurulan atölye Orhan Abalıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin kurumsal ve idari çatısı altında yönetilecek olup bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi tarafından işletilecek. Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 358 bin TL olan “Umudunu Mesleğinle Yaşat” projesine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yüzde 83,60 destek oranıyla toplam 1 milyon 135 bin 193 TL destek verdi.