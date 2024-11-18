SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO Kaynak Teknoloji Programı ve Makine Teknoloji Programı öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile bir otomobil parçası üreticisi olan firmayı ziyaret ederek son teknolojileri yerinde inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı ve Makine Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik bir otomobil parçası üreticisi olan firmaya teknik gezi düzenlendi. Sektördeki son teknolojiler ve robotik uygulamalara ilişkin bilgi edinme fırsatı bulan 19 öğrenciye; Doç. Dr. Faruk Varol, Öğretim Görevlisi Dr. Melih Kekik ve Öğretim Görevlisi İbrahim Acar eşlik etti. Öğrenciler, firmanın üretim tesisinde yetkililerden bilgi aldı. Firma hakkında genel bilgilendirme sunumu işe iş sağlığı güvenliği sunumları yapıldı. Daha sonra üretim alanına alınan öğrenciler kaynak ve pres üretim hatlarını inceledi. İncelemelerde robotik uygulamaların sektördeki yeri ve önemi detaylarıyla anlatıldı. Bilişim Teknolojileri MYO’dan yapılan açıklamada, öğrencilerin teorik bilgilerini sahadaki gözlemlerle pekiştirmelerini ve sektöre yönelik güncel gelişmeleri yerinde deneyimlemelerini sağlayan teknik gezilerin devam edeceği bilgisi paylaşıldı.