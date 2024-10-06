Türkiye otomotiv endüstrisinin OİB verilerine göre Eylül ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 3,4 milyar dolar oldu. İhracat liderliğini koruyan ve payı yaklaşık yüzde 18 olan otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı da yüzde 5,3 artışla 26 milyar 934 milyon dolara yükseldi.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 3 milyar 407 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatındaki liderliğini koruyan endüstrinin aldığı pay da yüzde 17,7 oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5,3 artışla 26 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Eylül ayında aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Geçen ay Binek otomobillerde yüzde 40, Çekicilerde yüzde 30 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık yüzde 70 ihracat artışıyla aylık bazda ihracatta ilk sıraya yerleşti. Slovenya’ya yüzde 106, Polonya’ya yüzde 59 ihracat artışı oldu” dedi.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 13 ARTTI

Geçen ay en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 355 milyon dolar olurken, Binek Otomobillerde ihracat yüzde 40 artarak 1 milyar 87 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 12 artışla 450 milyon dolar, Çekiciler grubunda yüzde 30 artışla 249 milyon dolar ve Otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise yüzde 7 azalışla 199 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 9 artarken, Fransa’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 31, Romanya’ya yüzde 64, İspanya’ya yüzde 13, Çekya’ya yüzde 108 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 85, Fransa’ya yüzde 18, İtalya’ya yüzde 37, Polonya’ya yüzde 143, Almanya’ya yüzde 62, Slovenya’ya yüzde 156 ve İspanya’ya yüzde 54 arttı.

Öte yandan Eylül ayında toplam ihracattan yüzde 67,4 pay alan AB Ülkelerine ihracat yüzde 19 artışla 2 milyar 281 milyon dolar oldu. İhracattan yüzde 15 pay alan Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat da eylülde yüzde 70 artış gösterdi. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 43, Okyanusya Ülkelerine yüzde 40 ihracat artışı yaşanırken, Orta Doğu Ülkelerine yönelik yüzde 45 geriledi.