Kasım ayı ihracatı yaklaşık yüzde 13,7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu.

Kasım ayı ihracatı yaklaşık yüzde 13,7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13,2 olurken, ocak-kasım ihracatı ise yüzde 5,6 artışla 27,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5,6 artışla 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu dönemde ortalama aylık ihracat ise 2,54 milyar dolar olarak kaydedildi. Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı gerçekleşti.