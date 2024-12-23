AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur dünyaca ünlü otomotiv devi BYD’nin Manisa’ya yaptığı yatırım sonrası şehre, hem BYD hem de OSB’deki diğer fabrikalar için ara eleman yetiştirecek 100 dönümlük dev bir meslek lisesinin kurulacağını açıkladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Gazeteciler Cemiyetinin yeni başkanı Önder Aydın ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çinli dünyaca ünlü otomotiv devi BYD’nin Manisa’ya yapacağı yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Baybatur, Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şehzadeler ilçesinde bulunan Hamalın Kırı mevkiinde dev bir meslek lisesi kampüsünü hayata geçireceklerini kaydetti.

Bölgede Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 100 dönümlük alanda OSB’deki fabrikalara eleman yetiştirmek amacıyla Meslek Lisesi kampüsü yapacaklarını açıklayan Baybatur, yılbaşından sonra hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti. Baybatur, meslek lisesinin Manisa’ya, sanayiciye ve Türkiye’ye çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kurulacak olan meslek lisesinden bahseden Baybatur, “BYD’nin Manisa’ya yapacağı çok önemli bir yatırım var. Bu yatırıma destek olacak dev bir meslek lisesini hayata geçirme planımız var. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek. MOSTEM gibi ama ondan daha da büyüyü olacak. Yatılı yurdu olacak, spor alanları da yapacağız. Bu önümüzdeki dönemde Manisa’da yaşanan bu iş sıkıntısı, işçi sıkıntısı, işten öte biz de işçi, kalifiye eleman problemi var Manisa’da. Bunu da böyle bir projeyle Sayın Valimizle beraber, yeni bir hedef koyduk. İnşallah bunu gerçekleştirmek için de şu yılbaşından sonra düğmeye basıyoruz. Hem bakanlıklarla görüşmeler, hem OSB’yle görüşmek üzere Sanayi Bakanlığı’ndan da destekler alarak böyle bir değişik bir projemiz var. Bunu da sizler vesilesiyle de ilan etmiş olayım. BYD ile eş zamanlı olarak meslek lisesi de hızlı bir şekilde hayata geçecek. BYD’nin yatırımından sonra meslek lisesi de açılmış olur” dedi.