Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, otomobillerinin arızalarını gidermek için Eskişehirli ustaları tercih ediyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, tatil için geldikleri Eskişehir’de otomobil bakımı yaptırmak için adeta sıraya giriyor. Yaşadıkları ülkelerde otomobil tamir işlemlerinin çok pahalı ve yetersiz olduğunu dile getiren gurbetçiler, hesaplı ve sorunsuz bir tamir için Eskişehir’e gelmeyi beklediklerini söylüyor.

Hollanda’da yaşayan Murat Şahin, Türkiye’deki ustaların Avrupa’daki ustalara göre çok daha iyi olduğunu söyledi. Otomobilin ön takımı olarak tabir edilen bölgeyi Eskişehir’de tamir ettirdiğini ifade eden Şahin, “Otomobillerimizi Türkiye’de bakıma sokuyoruz. Eskişehir’de ustalar çok yetenekliler ve Avrupa’ya göre çok hesaplı bir şekilde tamirat yapıyorlar. Gurbetçilerin çoğu tercihlerini buradan yana kullanıyor. Biz de aracımızı emin ellere teslim etmek için Eskişehir’i tercih ettik. Ustalardan çok memnunum, orada işçilik çok pahalı, üstelik yetenekleri de bizim ustalarımız gibi değil. Bugün burada aracımın ön takımlarını bakıma soktuk, mevcut sorunları da giderdik. Buradaki ustalarımız sağ olsun çok yardımcı oluyorlar, hepsinden memnunum” dedi.