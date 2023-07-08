Denizli’nin Çivril ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Uşak Yolu Sanayi Kavşağı olarak bilinen noktada meydana geldi. İddiaya göre, Denizli istikametinden Uşak istikametine seyir halindeki M.A. kontörlündeki 20 AGU 837 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen ve Sanayi Kavşağından dönmek isteyen S.Ş. idaresindeki 20 LC 770 plakalı otomobil dikkatsizlik sonrası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle S.Ş.’nin otomobili yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücüler ve anayolda duran otomobildeki yolcu konumunda bulunan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza yerindeki araçlar kurtarıldıktan sonra otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.