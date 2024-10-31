Afyonkarahisar’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasından biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Belkaracaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., idaresindeki 34 UY 8118 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.M., yönetimindeki 03 DC 673 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte S.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.