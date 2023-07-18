Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Kartal (44) yönetimindeki 43 ACK 294 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Küskü (26) idaresindeki 16 ARL 198 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Kartal yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.