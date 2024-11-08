Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ç., idaresindeki 26 ABU 744 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.K., yönetimindeki 03 BG 238 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada G.Ç., F.D., Ş.D. ve H.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.