Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden birisi totem diregine çarparak durabildi.

Kaza, Hocalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (62) yönetiminde ki 42 AEC 186 plakalı otomobil, S.H.’nin kullandığı 06 HC 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada savunan otomobillerden birisi yol kenarındaki totem direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.