Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Çınar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çınar Devlet Hastanesi kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçtan toplamda 5 kişi yaralandı.

Sağlık çalışanlarının durumu görmesi üzerine yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Durumu ağır olan 3 yolcu, Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.