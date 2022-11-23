Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık çalışanlarının durumu görmesi üzerine yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Durumu ağır olan 3 yolcu, Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza, Çınar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çınar Devlet Hastanesi kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçtan toplamda 5 kişi yaralandı.

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