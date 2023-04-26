Manisa’nın Kula ilçesinde 2 hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Orhan Acar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşaktan şehir içine girmek isteyen Mehmet Akcan idaresindeki 45 U 2816 plakalı hafif ticari araca, Uşak’tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Erdem Kırkağaç (43) idaresindeki 06 DGB 246 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 45 U 2816 plakalı otomobil de, kara yoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Engin Canseven (35) idaresindeki 45 K 8515 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmaların şiddetiyle 06 DGB 246 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Erdem Kırkağaç (43) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz (30) ile 45 U 2816 plakalı hafif ticari otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Çeşmeci (55) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile kara yolundaki trafik normal seyrine döndü.