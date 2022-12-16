Mersin’de iki otomobil çarpıştı, biri ters döndü. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Tapu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir halinde olan 33 U 7128 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan 01 RC 968 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 01 plakalı otomobil ters döndü. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ters dönen araç vatandaşlar tarafından düzeltildi. Bu sırada araçtan duman çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı.

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.