Eskişehir’de bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir’de bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Burhan E. idaresindeki 26 T 0124 plakalı ticari taksi ile Eren Can D.’nin kullandığı 26 AGC 488 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan 2 sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılardan Burhan E., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Eren Can D. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü Burhan E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana geldi.