Afyonkarahisar’da otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen patpat ile çarpıştı. Çarpışması sonucu kontrolden çıkan patpat şarampole devrilirken, otomobil ise yine şarampole girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.A. (57), S.K. (36), E.A. (29) ve N.A. (26) ile patpatta bulunan C.Ö. (42) ve R.Y. (57) isimli şahısları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan patpatta bulunan C.Ö. ve R.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, kaza sonrası savcılık tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.