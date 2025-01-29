Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza, otomobilin ayna kamerasına yansıdı.

Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 1. Sokak ile Mustafa Kemal 4. Sokak yol ayrımında, A.S. yönetimindeki otomobil ile bir motosikletli çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların yanı sıra park halindeki bir motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan vatandaşlar, yol ayrımına kasis yapılması çağrısında bulundu.