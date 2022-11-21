Durumu ağır olan E.Ş. Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yafes Demir (54) idaresindeki 33 UZ 880 plakalı otomobil ile Mirahor yolu, Seydi Salih Mezarlığı girişi önünde E.Ş’nin (16) kullandığı 33 UU 260 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Seçer, Toroslar ilçesinde esnafla bir araya geldi

Seçer, Toroslar ilçesinde esnafla bir araya geldi

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