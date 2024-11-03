Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pazarcı Mahallesi’nde Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin Y. idaresindeki 07 SY 999 plakalı otomobil ile kuryelik yapan Ramazan A. idaresindeki 07 BAM 565 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.