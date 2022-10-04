Çocuğunu okula götürdüğünü belirten otomobil sürücüsü ise motosikleti görmediğini dile getirdi.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nur Sarıbiner’in kullandığı 07 AOC 924 plakalı otomobil ile Duygu Sena Karadilme’nin kullandığı 07 AUG 331 plakalı motosiklet çarpıştı.

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