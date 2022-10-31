Denizli’nin Çal ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Denizli’nin Çal ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Ali B. idaresindeki 20 LN 644 plakalı otomobil, kavşakta Hasan E. kontrolündeki 20 NS 343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak tarlaya giderken, hafif ticari araç ise savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, otomobilde bulunan sürücü Hasan Ali B., Ali İhsan K., Muhammed Ö. ile hafifi ticari aracın sürücüsü Hasan E.’yi yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, araçların kaldırılması sonucu trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Öte yandan Muhammed Ö.’nün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.