Bursa’da 4 şüphelinin çaldıkları mazgalı otomobile yükledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da 4 şüphelinin çaldıkları mazgalı otomobile yükledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs mazgalın bulunduğu alana gelerek çevrede gözetleme yaptı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler, uygun zamanı yakaladıklarında mazgalı sırtlayarak otomobile yükledi. Sırra kadem basan hırsızların o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.