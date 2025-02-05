Amasya’da otomobille drift atarken görüntülerin polis kamerasına takılması üzerine yakalanan sürücüye 65 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde bina önünde ’drift’ yaparak trafiği tehlikeye atan bir otomobilin sürücüsünün o anları KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kamera kayıtlarından belirlenen sürücüyü buldu. Yapılan incelemesinde ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Sürücüye drift yapmaktan 46 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı ihlalin son 5 yıl içerisinde ikinci defa yapılması halinde sürücü belgesinin daimi olarak iptal edileceği bildirildi.