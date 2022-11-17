Zonguldak’ta Köprülü kavşak mevkiinde iki araç çarpıştı. Kazada ticari araç devrilirken sonucunda 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta Köprülü kavşak mevkiinde iki araç çarpıştı. Kazada ticari araç devrilirken sonucunda 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adinilen bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında Köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tacettin K. yönetiminde ki 41 N 8605 plakalı Toyata marka otomobil, Yaşar Ş. yönetimindeki 67 AAL 186 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari kamyonete çarptı. Kazada, Seranur K.(9), Berranaz K.(12), Selim T.(8), Selahattin K.(33), ve Kerim K.(31) olmak üzere 3 çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.